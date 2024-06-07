★新品未使用★MARNI 財布 オリガミ ブルー コインケース PVC

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MARNIマルニwalletOrigamiTriFoldWalletオリガミorigamiブルー青Blueblueオレンジユニセックス 三つ折りPVCコンパクト財布※箱およびタグがきれいな状態ではありませんMARNIの[オリガミ]三つ折りウォレット。MARNIらしいポップな配色が目を引くおしゃれな財布です。汚れがつきにくいPVC素材。ユニセックスで使用できるデザインも魅力♪サイズ6cm×10cmヨーロッパ正規取り扱い店での購入で、本物であることを保証致します。注意点■海外で購入したものとなるため、日本の製品より検品が甘い場合があります。日本製品のような完璧な製品をお求めの方は購入をお控え下さい。■箱に潰れや、破れ、傷があります。■モニターの写り具合により、少しお色が実物と異なる場合があります。★値下げ不可★★送料込み匿名配送★★リサイクル梱包材使用★詳しくは、プロフィールご確認いただけますと幸いです。よろしくお願い致します。財布形···三つ折りカラー···ブルー