ホワイトハウスコックス　メッシュベルト

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商品詳細
Whitehousecoxのメッシベルトです。2022年末で生産を終了となってしまった貴重なベルトですが、残念ながらサイズが合わない為お譲りいたします。素材本革全長99cm（バックル含）全長94.5cm（革部のみ）ベルト幅3.2cm色ダークブラウン使用回数少なく、バックル・ベルト本体ともに気になる傷みは無い状態です。画像にて確認お願いいたします。中古品をご理解いただきご検討くださいませ。
http://narcologia.ru/goods/revamp698522.html
http://narcologia.ru/goods/waveform802517.html
http://narcologia.ru/goods/organization913862.html
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