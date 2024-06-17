新品 わけありメゾンキツネ 半袖Tシャツ KM00118KJ ホワイト Lサイズ

MaisonKitsune(メゾンキツネ）メゾンキツネの半袖Ｔシャツの出品です。フロントにバイブラントフォックスヘッドのプリントを大胆にほどこしたＴシャツです。新品、未使用品ですが前面左下あたりに小さな汚れがあります。（写真をご参考ください）大きな汚れではなく、ご使用にさしつかえはございませんがわけあり品として、お安く出品させていただきます。タグもきちんと付属しています。以上をご理解の上でご購入をお願いいたします。品番KM00118KJ商品名半袖TSHIRTカラーP100WHITE(ホワイト）サイズL 着丈：76cm,身幅：61cm,肩幅50cm、袖丈28cm(約） 実際に採寸していますが、多少の誤差はご了承ください。 一般的な日本サイズより、少し大き目のつくりになっています。 原産地 ポルトガル 他素材 コットン100％カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック



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