Barbour BEDALE WAXEDCOTTONJACKET 40

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バブアーBarbourワックスコーティングジャケットBEDALEWAXEDCOTTONA\u0026FCOUNTRY別注商品ライナーのチェック柄は初期に使われていたゴードンチェック柄を採用。左フロントフラップポケットにもBarbourのロゴ刺繡は入っていません。状態8/10目立つ傷や汚れはなし程よくオイル残ってますカラーカーキ定価 53900円【サイズ:40】身幅：60裄丈：86着丈：74.5※計測単位(cm)・レギュラーフィット・オイルの染み込んだワックスコットンを使用・フロントはダブルファスナー開閉、さらにフラップ付き・コーデュロイの襟、襟にはスロートフラップ（風止）付・タータンチェックの裏地付き・ガゼット付きのサイドベンツ付き(ボタンによる開閉)・袖口はリブニットの仕様※こちらはSLモデルではございません。あくまでも古着なのでご理解ある方のみご購入お願い致します。#Barbour#バブアー#BEDALE#オイルジャケット#ジャケット