ブラッキー　eシリーズ　地図にない町

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商品詳細
自宅保管のため、写真をよくご確認の上、ご購入願います。※交渉や質問中に他の方が購入された場合は、即決を優先させて頂きます。※購入後の返金、返品、交換、キャンセル等は対応しかねますので、ご了承下さいませ。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···旧裏
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