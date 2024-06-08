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rode wireless go II 小型ワイヤレスマイクシステム
商品番号 P75248408470
商品名

rode wireless go II 小型ワイヤレスマイクシステム
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 13,395 円
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商品詳細

ご訪問頂きありがとうございますrodewirelessgoII小型ワイヤレスマイクシステムの出品です。バックアップ機として持ってましたが出番がないので出品します中古・完動品です、よろしくお願いします
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