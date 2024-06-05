【未使用】NIKE SB スケートシューズ Nyjah 28cm

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商品詳細
フルラバーのアッパーが最適なグリップ力を発揮し、内側のネオプレン製ブーティーがぴったりとしたフィット感を実現。柔軟性に優れたデザインで、慣らし時間を最小限に抑えてスケートボーディングを満喫する事が出来る秀逸モデル。スケートシーン以外にも、カラーが綺麗なネイビーで季節を問わず普段履きでオシャレを楽しめます！カラー:ネイビー数年前に購入後、1回も履いていない未使用品です。未使用ですが写真でご判断いただき、神経質な方はご遠慮ください。購入事付いていた紐1セット付き箱なしNikeSBNyjahFreeNavyGum型番:AA4272-401#NIKE#SB#NikeSBNyjahFreeNavyGumどうぞ宜しくお願い致します。
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