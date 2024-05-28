Zゼニア　スーツ　ブルー　46サイズ

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商品詳細
季節感···春、夏、秋カラー···ブルーウール100%のスーツはwash\u0026goという機能性を謳っています。速乾性の生地で濡れても乾くのが早いです。家でも洗えるように洗濯ネットがついてますが、クリーニング出しを個人的にはオススメします。着丈:74cm袖丈:43cm裄丈:85cm脇下身幅:48cmボタン下身幅:44cm股下:73cm股上:31cmウエスト:84cm裾幅:18.5cmビジネス使用もできますが、ニットやTシャツ、スニーカーなどカジュアルコーディネートにも使えます。
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