MARSドラゴンリング

MARSドラコンリング材質...シルバー925サイズ調整可能です。20号から25号ぐらいまで無理なくいけます。見にくいのですが裏面にはMARS925刻印あります。もう廃盤になっている商品ですが状態も良くかなりレアです。良ければプロフィールご覧になってから購入下さい。最終値下げ!



MARS マーズ ドラゴンリング １０号(13号未満)｜売買された ...



MARS ドラゴンデザイン 龍 リング・指輪 SV925



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【別注】マーズmars/m a r s for SEILIN/聖林/ハリウッドランチマーケット/純銀/シルバー925/SV925/龍/ドラゴン/指輪/リング/#17/17号/L0821M3/



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