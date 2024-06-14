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コムデギャルソン　長財布　COMME des GARCONS プリュス　オム
商品番号 F51415933832
商品名

コムデギャルソン　長財布　COMME des GARCONS プリュス　オム
ブランド名 コムデギャルソン
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◯コムデギャルソンの長財布です。◯色はブラックです。◯スペイン製です。◯購入してから半年しか使用していないので使用感は少なく、目立つ傷や汚れなどはありません。◯サイズは縦が約11cm、横が約21cmです。◯カードは6枚入ります。◯小銭入れもあります。◯何かありましたら質問してください。◯断捨離中で他にも色々と出品していますので宜しければチェックしてください。
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