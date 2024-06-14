コムデギャルソン　長財布　COMME des GARCONS プリュス　オム

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◯コムデギャルソンの長財布です。◯色はブラックです。◯スペイン製です。◯購入してから半年しか使用していないので使用感は少なく、目立つ傷や汚れなどはありません。◯サイズは縦が約11cm、横が約21cmです。◯カードは6枚入ります。◯小銭入れもあります。◯何かありましたら質問してください。◯断捨離中で他にも色々と出品していますので宜しければチェックしてください。