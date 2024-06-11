ガンダム　ペンダントトップ　silver シルバー

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商品詳細
ガンダムのペンダントトップです。材質はsilver925購入は15年以上前になります。メルカリのみでの出品になります。他のサイトで画像等悪用されていますが別では出品していませんし、全く関係がありませんので・・・購入後は使用しておらず、箱に入れて保管してました。silver特有の黒サビ？は付いていますが、購入したお店で製作したらしく、量産品では無いと言われて購入しました。かなり昔の話なので・・・中古品になる為、ご理解のある方ご購入をお待ちしております。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper134309.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador412106.html
http://narcologia.ru/goods/seamless174629.html
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