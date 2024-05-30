MONCLERブルゾン　リバーシブルブルゾン

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MONCLERブルゾン リバーシブルサイズS平置き肩幅42cm身幅49着丈60素人寸法になりますので多少の誤差ご了承くださいメンズラインですがサイズが合えばレディースの方ユニセックスで着て頂けるかと思います去年メルカリ購入鑑定済みになります中古品になりますので使用感あります画像7枚目17枚目18枚目袖部分になりますが汚れ、傷があります画像8〜12枚目ボア部分ですがこちらを裏に着用していましたので擦れでボア部分に毛玉があります前出品者は10回ほど着用の事当方ワンシーズン5.6回着用しました目立った大きなダメージはありませんのでまだまだ着用可能ですが汚れ、傷、擦れ、毛玉考慮し、相場よりお安く出品させて頂いていますので画像、説明文納得の上購入お願いします古着が苦手な方や神経質な方は購入を控えて下さい素人自宅保管になります付属品ありませんので現品のみ圧縮しての発送になります#MONCLERジャケット#MONCLERブルゾン#モンクレールジャケット#モンクレールブルゾン#モンクレールボアジャケット#モンクレールナイロンジャケット