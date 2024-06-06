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プロフ見てください❕クロムハーツ トリプルクロス ペンダント
商品番号 F52916516343
商品名

プロフ見てください❕クロムハーツ トリプルクロス ペンダント
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 36,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

かなり希少な品となります！一度も付けてる人を見たことが無いくらいレアです！トリプルクロスchromeheartstriplecrosstop2021年の新作ペンダントトップですクロムハーツ公式インスタグラムでR\u0026BアーティストのUsherが着用しており超人気となっていますブリング購入、レシート、布袋付属します！購入したレシート原本が付属になりますのでご安心してご購入下さい！トリプル！基本即日発送、遅くとも翌日には発送します！よろしくお願い致します！気になる事はコメントの方宜しくお願いします！
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