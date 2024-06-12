エンゼルス　ニューエラキャップ　大谷翔平　60.6cm

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エンゼルス ニューエラキャップですサイズは60.6cmになります購入後、部屋に飾ってありました。着用は室内で1〜3回以内です中古品という認識でお願いいたします完品等をお望みの方や、神経質な方のご購入はお控えくださいませ発送の際の梱包材料は、再利用の物を使用させて頂きます。ご了承ください箱に入れての発送になりますカラー···レッド形···ベースボール#ニューエラ#大谷翔平#59FIFTY#newera#エンゼルス