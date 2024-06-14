ノードバイクドウシュウジ　p-33 （チェーン無）

現代彫刻家でもある工藤修司さんが立ち上げたシルバーブランド、NodebyKUDOSHUJIのペンダントです。定価約4万円。モデル名は無く、識別にP-33のナンバーが振られています。デザイナーご本人もよく着用されています。身に付ける彫刻がコンセプトであり、とくに時の経過による変化や風化、空間の持つ静けさを表現するようなデザインが多く見られます。本品の詳細は以下です。https://www.shuji-objects.com/MENS/mn/p-33.html滑らかな表面の四角い檻の中に、荒いテクスチャのウネリが溶けるように交差しています。この質感の差が生む光と影のコントラストがとても魅力的です。ありふれたモチーフでもないため飽きが来ません。注意点として、もともと取り外し不可のチェーンが付属したモデルでしたが、取り外し可能なノーブランドのブラスチェーン（Tバー）と交換しています。ご了承の上ご検討ください。それを踏まえて安値としています。詳細は後ほど追記写真4.5は公式イメージです。縦幅7.7cm横幅0.9cm



ノードバイクドウシュウジ p-33-



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Node by KUDO SHUJI P-33 NECKLACE – LOOM OSAKA



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P-33 of Node by KUDO SHUJI / ノード バイ クドウ シュウジ メンズ ...



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Node by KUDO SHUJI P-33 NECKLACE – LOOM OSAKA



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