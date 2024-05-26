ノースフェイス スノーシティフリースアノラック

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商品詳細
入手困難！日本未発売。ノースフェイス韓国直営店にて購入の新品未使用品です。保温性に優れたボアフリースのアノラックタイプで胸と袖のビッグロゴワッペン、ブラックジッパーはecofleesecozipper使用で環境にやさしいフリース製品です。サイズ105(XL)肩幅56cm身幅60cm身丈75cmカラー···ブラック柄・デザイン···無地ジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし季節感···夏、秋、冬1224300
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