【真作】大徳寺/前大徳/丹羽萬寧/柳緑花紅/禅語/掛軸/名家伝来/AD-155

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【真作】【参考】前大徳丹羽萬寧【作品状態】本紙は紙本肉筆です。 本紙は全体によく目立つ多数の糊シミあります。表装は良好です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 172cm × 幅 35cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。