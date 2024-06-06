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【真作】大徳寺/前大徳/丹羽萬寧/柳緑花紅/禅語/掛軸/名家伝来/AD-155
商品番号 M18966650183
商品名

【真作】大徳寺/前大徳/丹羽萬寧/柳緑花紅/禅語/掛軸/名家伝来/AD-155
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 3,204 円
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商品詳細

【真作】【参考】前大徳丹羽萬寧【作品状態】本紙は紙本肉筆です。　本紙は全体によく目立つ多数の糊シミあります。表装は良好です。　　桐合せ箱付　　　軸丈　　縦　172cm　×　幅　35cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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