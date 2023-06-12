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NEWERA (ニューエラ) 7 1/2 ネイビー
商品番号 X38570522732
商品名

NEWERA (ニューエラ) 7 1/2 ネイビー
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 1,368 円
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商品詳細

ネットで買って試着しましたが、サイズが合わなかった為出品します。ボストン・レッドソックス#newera
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