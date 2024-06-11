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WAIPER RADIO ワイパー クルーネック パックTシャツ
商品番号 P22878256723
商品名

WAIPER RADIO ワイパー クルーネック パックTシャツ
ブランド名 ワイパーインク
特別価格 税込 3,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

”WAIPERRADIO100thBROADCASTCOMMEMORATION”WAIPER.incワイパーインクS/SWAIPERワイパークルーネックパックTシャツMADEINUSA☆値下げ不可☆■COLOR　WHITE■SIZEL　詳細は画像で添付しています。■素材　コットン100%新品未使用です。購入後、大事に保管をしていましたが、着る機会がないので、出品となりました。あくまでも自宅保管になりますので、神経質な方、完璧を求める方はご遠慮ください。また、ネコポスで発送します。ご了承の上ご購入ください。ご検討頂ければ幸いです。よろしくお願いします。#kinema#かわしまたかひろ#エヌハリウッド#patagonia#Columbia#アークテリクス#リーバイス#Champion#Carhartt#thenorthface#ノースフェイス#ミリタリー#アメリカ軍#米軍#usnavy#ユーロミリタリー#イギリス軍#フランス軍#newbalance#ニューバランス#ジャーマントレーナー#adidas#アディダス#ナイキ#nikeなど好きな方おすすめです！
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