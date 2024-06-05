LOEWE ロエベ リピート バイフォールド コインウォレット 2つ折り財布 ...

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商品詳細
☆カラー・AUTUMNGREEN☆サイズ・幅約11cm高さ約9.8cm厚み約2cm☆素材・エンボスシルクカーフ☆仕様・型番C499501X010010643054・オープン開閉式・紙幣用コンパートメント2個・スナップボタン留めコインポケット1個・カードホルダー4個こちらの財布はイタリアのLOEWE正規取扱店で購入したものなので、間違いなく正規品です。安心してお買い求めください。なお、こちらの商品は安価で販売している為、お値下げ不可でお願いします。
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