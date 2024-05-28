  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
ファニー 財布 クロコダイル ホーンバック 新品 未使用
商品番号 V94608434481
商品名

ファニー 財布 クロコダイル ホーンバック 新品 未使用
ブランド名 ファニー
特別価格 税込 20,800 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

定価　82300円限定品です。新品未使用品です。使う予定がなくなったので出品します。タイプは≪ベローズコインケース≫、表面全面に迫力ある”クロコダイル皮革”を使用した、最高級エキゾチックレザーモデルです！日常での普段使いに、ちょっとした「小型財布」としてご使用いただける≪コインケース≫です。モデル名にもあります【BELLOWS（ベローズ）】とは「じゃばら」を意味しており、この「じゃばら」構造により３つに分かれた間仕切りにはクレジットカードも収容でき、また折り畳んだ紙幣も収容でき、単なるコインケース以上の幅広い使い方を可能にしています！ポケットにもすっぽりと収まりますので、小さいながらもしっかりと役割を果たしてくれる便利なコインケースに仕上がっております！表面の革質には、各種エキゾチックレザーの中でも最高級の値段がつく「クロコダイル（ナイルクロコ）」を使用しています！革は貴重な「クラウン（王冠）＆ホーンバック（背中）」部分を使用、とても迫力があります！今作では貴重な「クラウン」部分の一番分かりやすい部位です。この「クラウン」部位はワニ革１枚の中でも最も高価な部位です！！サイズは「縦7.7ｃｍ×横10.5ｃｍ」、中に何も入れていない状態での厚み約4.5ｃｍです。内部の構造は、中は仕切りで３箇所に分かれていますので、小銭を分けたり、カードやお札を入れたり、レシート類を分けて入れたりと、使い勝手は申し分ありません！シンプルなデザインの中に抜群の機能性を備えた、とても便利な作りのコインケースです！
http://narcologia.ru/goods/assessor237603.html
http://narcologia.ru/goods/freezer1398.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy457953.html
ファニー 財布 クロコダイル ホーンバック 新品 未使用
FUNNY - ファニー 財布 クロコダイル ホーンバック 新品 未使用の通販 ...
ファニー 財布 クロコダイル ホーンバック 新品 未使用
FUNNY - ファニー 財布 サンセットビルフォード クロコダイル フォーン ...
ファニー 財布 クロコダイル ホーンバック 新品 未使用
注文 【専用】FUNNY ホーンバック・クロコダイル チャーリーズ ...
ファニー 財布 クロコダイル ホーンバック 新品 未使用
FUNNY クロコダイルメディスンビルフォード-
ファニー 財布 クロコダイル ホーンバック 新品 未使用
ファニー ライダースウォレット（ホーンバックナイルクロコダイル ...
ファニー 財布 クロコダイル ホーンバック 新品 未使用
ホーンバック・クロコダイル 限定色✨１点入荷しました ...
ファニー 財布 クロコダイル ホーンバック 新品 未使用
定価82170円 FUNNY ファニー ホーンバック クロコダイル ...
ファニー 財布 クロコダイル ホーンバック 新品 未使用
サイズ交換ＯＫ】 Funny ライダース ウォレット ホーンバック ナイル ...
ファニー 財布 クロコダイル ホーンバック 新品 未使用
FUNNY SUNSET BILLFOLD ナイルクロコダイル ホーンバック クラウン ...
ファニー 財布 クロコダイル ホーンバック 新品 未使用
専用】FUNNY ホーンバック・クロコダイル スタリオン ウォレット/S ...
ファニー 財布 クロコダイル ホーンバック 新品 未使用
専用】FUNNY ホーンバック・クロコダイル チャーリーズ・ウォレット/M ...
ファニー 財布 クロコダイル ホーンバック 新品 未使用
定価82170円 FUNNY ファニー ホーンバック クロコダイル ...
ファニー 財布 クロコダイル ホーンバック 新品 未使用
ファニー コインケース ベローズ ホーンバック クロコダイル | www ...
ファニー 財布 クロコダイル ホーンバック 新品 未使用
専用】FUNNY ホーンバック・クロコダイル チャーリーズ・ウォレット/M ...
ファニー 財布 クロコダイル ホーンバック 新品 未使用
FUNNY ファニー stallion スタリオン レザー クロコダイル 財布-

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru