ファニー 財布 クロコダイル ホーンバック 新品 未使用

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定価 82300円限定品です。新品未使用品です。使う予定がなくなったので出品します。タイプは≪ベローズコインケース≫、表面全面に迫力ある”クロコダイル皮革”を使用した、最高級エキゾチックレザーモデルです！日常での普段使いに、ちょっとした「小型財布」としてご使用いただける≪コインケース≫です。モデル名にもあります【BELLOWS（ベローズ）】とは「じゃばら」を意味しており、この「じゃばら」構造により３つに分かれた間仕切りにはクレジットカードも収容でき、また折り畳んだ紙幣も収容でき、単なるコインケース以上の幅広い使い方を可能にしています！ポケットにもすっぽりと収まりますので、小さいながらもしっかりと役割を果たしてくれる便利なコインケースに仕上がっております！表面の革質には、各種エキゾチックレザーの中でも最高級の値段がつく「クロコダイル（ナイルクロコ）」を使用しています！革は貴重な「クラウン（王冠）＆ホーンバック（背中）」部分を使用、とても迫力があります！今作では貴重な「クラウン」部分の一番分かりやすい部位です。この「クラウン」部位はワニ革１枚の中でも最も高価な部位です！！サイズは「縦7.7ｃｍ×横10.5ｃｍ」、中に何も入れていない状態での厚み約4.5ｃｍです。内部の構造は、中は仕切りで３箇所に分かれていますので、小銭を分けたり、カードやお札を入れたり、レシート類を分けて入れたりと、使い勝手は申し分ありません！シンプルなデザインの中に抜群の機能性を備えた、とても便利な作りのコインケースです！