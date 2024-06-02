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SAINT LAURENT サンローラン マネークリップ　内張ペイズリー柄
商品番号 C62870305361
商品名

SAINT LAURENT サンローラン マネークリップ　内張ペイズリー柄
ブランド名 サンローランパリ
特別価格 税込 10,071 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック財布形···マネークリップ素材···カーフスキンSAINTLAURENTサンローランマネークリップ神戸居留地のサンローランで購入し、殆ど使用することなく置いていました。外箱等は引越しのタイミングで捨ててしまいました。写真を見ていただいた通りかなりの美品です。よろしくお願いします。最終値下げ
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