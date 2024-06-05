Llife Leather chain belt

ファッション系YouTuberのげんじさんがプロデュースしているLifeのベルトになります。完売品のため貴重なものになります。試着程度の美品です。\u003cABOUT\u003eヨーロッパの遊牧民がルーツと言われているチェーンベルト。オリジナルで金型から製作したバックルには、某メゾンのアンティークベルトからインスピレーションを得た、細かい線をモチーフにしたデザインを施した。COWLEATHERベジタブルタンニン鞣しの中でも、革に負担が掛かりにくい”ピット槽なめし”の革を採用。染色はアニリン染めにより革本来の風合いを残すよう仕上げているようです。全長148cm、幅2cm(フリーサイズです)素材···本革カラー···ブラウン



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