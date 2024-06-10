HTC ハラコ レザーベルト ブラウン×ホワイト エイチティーシー 32インチ

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商品詳細
HTC（HOLLYWOODTRADINGCOMPANY）ハラコスタッズレザーベルトサイズ：32全長：95cmウエスト：74.5〜84.5cm幅：4.2cmレザー：ブラウンスタッズカラー：シルバーハラコ部分：ブラウン/ホワイト一部ハラコ部分に薄れがございますが、ベルトのヨレも少なく全体的には程度は良い方かと思います。HTC特有のヴィンテージ感、風合いがあり使い込むほど経年変化も楽しめるベルトです。あくまで中古品ですので、神経質な方のご購入はお控えください。なにかご要望等ありましたらコメントお願いします。HTCエイチティーシースタッズベルトギャリソン本革レザー茶白ブラックカラー···ブラウン
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