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HTC ハラコ レザーベルト ブラウン×ホワイト エイチティーシー 32インチ
商品番号 X48755855925
商品名

HTC ハラコ レザーベルト ブラウン×ホワイト エイチティーシー 32インチ
ブランド名 エイチティーシー
特別価格 税込 6,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HTC（HOLLYWOODTRADINGCOMPANY）ハラコスタッズレザーベルトサイズ：32全長：95cmウエスト：74.5〜84.5cm幅：4.2cmレザー：ブラウンスタッズカラー：シルバーハラコ部分：ブラウン/ホワイト一部ハラコ部分に薄れがございますが、ベルトのヨレも少なく全体的には程度は良い方かと思います。HTC特有のヴィンテージ感、風合いがあり使い込むほど経年変化も楽しめるベルトです。あくまで中古品ですので、神経質な方のご購入はお控えください。なにかご要望等ありましたらコメントお願いします。HTCエイチティーシースタッズベルトギャリソン本革レザー茶白ブラックカラー···ブラウン
http://narcologia.ru/goods/diamond638958.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador291806.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion192878.html

HTC ハラコ レザーベルト ブラウン×ホワイト エイチティーシー 32インチ
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