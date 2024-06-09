PRADA レザー 長財布 黒 本革 プラダ ウォレット たっぷり 奈良裕也着 ...

PRADAのレザー長財布です。かなり気に入っていたのですが他の財布を購入したため手放します。シンプルで無骨なデザインながら良質なレザーを使用しPRADAのロゴプレートを配置した高級感、艶感のある長財布です。男性用ではありますが女性にもお使いいただけます。容量はたっぷりで、真ん中にコインケース、両方にメイン札入れとサブ札入れがあり、カード入れはトータル8ヶ所あります。とても使い勝手の良い財布です。革特有の経年変化と渋みも加わっていて正直手放すのが惜しいほどです。大切に使ってきましたが使用によるひび割れや小傷、色移りなどは見られます。ただその点も味として見ていただけたら幸いです。付属品はありませんが正真正銘本物です。横20×縦10×マチ2.5程です。定価8〜9万だったと思います。よろしくお願い致します。



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