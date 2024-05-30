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VivienneWestwood ヴィヴィアンウエストウッド 廃盤 Tシャツ
商品番号 A26923365560
商品名

VivienneWestwood ヴィヴィアンウエストウッド 廃盤 Tシャツ
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★プロフィールのご確認よろしくお願いします。値下げ×専用×□size46(Mサイズ)身丈71cm身幅49cm肩幅50cm袖丈20cm袖口19cm※全て平置での採寸です素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください(..)\"□VivienneWestwoodのTシャツです。お色は黒です。ヴィヴィアンウエストウッドの人気ロゴオーブが大きくプリントされたインパクト大で高級感のあるデザインとなっております。廃盤のデカロゴビッグロゴです。状態は目立った汚れやほつれ等なく、プリントの割れは購入時からのデザインとなっております。メゾンマルジェラコムデギャルソン等好きな方、またPUNKROCKコーデが好きな方にもオススメです！同じくイギリス出身のドクターマーチンとの相性も良いです^^□喫煙者です。衣類は煙草を吸わない部屋で大切に保管しておりますがトラブル防止の為、匂いに敏感な方や未成年の方、完璧な美品をお求めの方はご購入をお控えくださいますようお願いいたします(..)\"柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春,夏,秋
http://narcologia.ru/goods/tenet588963.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce344355.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic428012.html
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