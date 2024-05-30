ポールスミス　Paul Smith PSC755 二つ折り財布

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☆ご覧いただきありがとうございます☆当店では買取らせていただいたお品を清掃・補修して販売しております。イメージ通りの商品をお届けするために写真や説明文で伝わるように、そしてご納得のお値段で購入していただけるように価格交渉を受ける努力をしてまいりますのでお気軽にお問い合わせください。※運営を継続する上で価格の交渉に応じられないことがありますのでご了承ください。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿【外観】色はブラックです。定番のモデルになります。型番はPSC755です。こちらの型番で検索していただくと詳しい情報等をご覧いただけます。【仕様】縦9.5cm、横11.5cm、厚さ3cm、小銭入れ、お札入れ、カード入れ×4、フリーポケット×2【気になる点】①財布の内側に少し使用感がある（写真5.6枚目）【その他】こちらは箱付きの発送になります。宅急便コンパクトでの発送を想定しております。なるべく自然光で写してますので差異がないようにしています。他に見たい箇所があればコメントをいただければ嬉しいです。未使用・未使用に近い以外の状態は小銭入れの汚れ、カード入れにカードを入れた跡が付いていることをご認識くださると助かります。状態にご理解いただける方でよろしくお願いします。