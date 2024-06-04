コモンプロジェクト　ハイカット

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商品詳細
コモンプロジェクト ハイカットカラー レッドスエード素材の真っ赤なハイカットです。珍しいと思います。サイズ28.5〜29着用 2回以内状態は綺麗です。（あくまで古着理解者の方宜しくお願いします）
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