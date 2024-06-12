【値下げ】HTC（エイチティーシー）5000スタッズベルト　本革

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使用感がありますが、本革ならではの柔らかさが出て使いやすいベルトです。ベルト自体は綺麗なのですが、金具部分にやや汚れがあるので、気にされない方でお願い致します。定価32780円ベルトの長さ→全長110cm、金具部分から一つ目の穴まで85cm当方177cm/69kgで穴２つ目か３つ目くらいを使用しておりました。よほど細身では無い限り問題無く使えます！是非ご検討ください！#ベルト#メンズベルト#エイチティーシー#HTC#htc#本革ベルト#スタッズベルト