AC/DC バンドTシャツ ロックTシャツ ビンテージ Lサイズ【品】

☆中古品/ビンテージ（2000年）「素人保管・素人平置き採寸」着丈：約77cm身幅：約58cm肩幅：約52cmLサイズ素人採寸なので、誤差があります。ご了承下さい。中古品としてご理解の上、ご検討をお願い致します。ノークレーム・ノーリターンでお願い致します。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ホワイト袖丈...半袖ネック...その他季節感...オールシーズン



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