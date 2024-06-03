週末限定　戻します！メゾンスペシャ　刺繍　完売プレミア品　クレイジーバンダナ刺繍

メゾンスペシャルmaisonspecialサイズ 2完売品で手に入らないプレ品値下げ不可刺繍バンダナメゾンスペシャルーfeatureー■度詰めのしっかりとした天竺を使用したカットソー。素材感を感じられる肉感ながら肌触りも滑らか。■プライムオーバーMAISONSPECIALの代名詞ともいえるサイズ感。身幅、アームともに非常に大きく取り、肩をしっかりと落としたドロップショルダーから成る特徴的なオーバーシルエット。アイテムそのものの品の良さが、オーバーサイズでも野暮ったく感じさせない大人のオーバーサイズシルエットに仕上げております。■3種類のバンダナを組み合わせたパッチワーク刺繍が斬新なデザイン。■所々破れたようなヴィンテージ感を漂わせるバンダナの組み合わせが玄人好みな1着。細かく繊細な刺繍が、妥協の無い高級感ある雰囲気を引き立てます。プリントではなく刺繍で表現した立体感のある表情が、MAISONSPECIALらしいアプローチの光る1着。【MAISONSPECIAL/メゾンスペシャル】SPECIALISYOURSTANDARDplus81steinJilSanderATONtoironiergraphpaperATHAmybeautifullandletSH_shirthenderschemeSeyaaetaTHERERACSfootthecoacherspectusshoecopoetmeetsdubwiseloosejointstangtangstevenalansublationsN.HOOLYWOODkolorA.P.C.OAMCYOKEANITYAJieDaSUNSEAneu_inAURALEENEONSIGNSACAImaisonmargielaMM6URUacnestudiosUNUSEDstudionicholsonSHINYAKOZUKAsupremeコムデギャルソンメゾンキツネオニツカタイガー



《ユニセックスアイテム》クレイジーバンダナ刺繍プライム ...



MAISON SPECIAL（メゾンスペシャル）の「《ユニセックスアイテム ...



MAISON SPECIAL on X:



クレイジーパッチワーク刺繍プライムオーバークルーネックTシャツ



MAISON SPECIAL（メゾンスペシャル）の「《ユニセックスアイテム ...



クレイジーパッチワーク刺繍プライムオーバークルーネックTシャツ



クレイジーパッチワーク刺繍プライムオーバークルーネックTシャツ



MAISON SPECIAL（メゾンスペシャル）の「《ユニセックスアイテム ...



MAISON SPECIAL（メゾンスペシャル）の「《ユニセックスアイテム ...



クレイジーパッチワーク刺繍プライムオーバークルーネックTシャツ



MAISON SPECIAL（メゾンスペシャル）の「《ユニセックスアイテム ...



クレイジーパッチワーク刺繍プライムオーバークルーネックTシャツ



クレイジーパッチワーク刺繍プライムオーバークルーネックTシャツ



《ユニセックスアイテム》クレイジードラゴン刺繍プライムオーバースウェットプルオーバー【MAISON SPECIAL/メゾンスペシャル】



クレイジーパッチワーク刺繍プライムオーバークルーネックTシャツ