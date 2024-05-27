希少 MASTERS キャップ アメリカ製 デッド 未使用 ややシミあり

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商品詳細
ゴルフのツアーといえばマスターズ。革バンド仕様のビンテージキャップです！ぜひご検討ください。/*商品詳細*/□メーカーMASTERSGOLFマスターズゴルフアメリカンニードル□商品名キャップ帽子□特徴現地でのみ販売アメリカ製レザーベルト（革ベルトは希少）□サイズフリー□色ホワイト□状態デッドストックやや経年のシミあり/*出品ルール*/・在庫確認のため、事前にコメントいただけると幸いです。・先着順（コメントされた順）・梱包はビニール袋（新品）を使用・希望があれば、24時間以内に発送手続きも可能※ただし出張時などは対応できかねますので、その場合は事前に連絡します/*重要*/説明以外で不要なことは、かならず「購入前」にコメントをお願いします。商品落札後のキャンセルはお控えください。/*タグ*/##OKURA#OKURA
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