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ベルロイ ミニ財布 カードポケット キャメル bellroy
商品番号 D93000887408
商品名

ベルロイ ミニ財布 カードポケット キャメル bellroy
ブランド名 ベルロイ
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用です。貰いましたが使いませんので出品しますベルロイの財布、カードポケット（キャメルカラー）この商品についてCardPocket特徴・4-15枚程度のカード・小銭が収納できるポケット・三つ折り紙幣・SIMカード入れ・環境認定プレミアムエコレザー(環境面に配慮した天然皮革)仕様サイズ：103mmx66mm重量：73gレザーについてBellroyのプレミアムトップグレインレザーは環境認定LWGゴールドランクのタンナリーで生産され色染めしています。このレザーは長年愛用できるだけでなく、時とともに使い心地も優れて色合いにも深い味がでてきます。よろしくお願いします。
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