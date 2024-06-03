Paul Smith 長財布 革 黒

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商品詳細
カラー···ブラック財布形···長財布PaulSmithの長財布です。使用感はありますが、革が柔らかくなっていますので使いやすいと思います。ジッパーの持ち手部分の糸が若干解れていますが私は気になりませんでした。購入当時も箱も併せての販売です。
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