グアダルーペマリア メキシカン真鍮 925シルバーリング GB-R002

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商品詳細
送料込み、新品です。品番:GB-R002サイズ:22mm【最大幅】重量（重さ）:約20グラム素材:シルバー925/真鍮925刻印ありご希望のサイズをコメントで教えてください在庫のあるサイズ14号15号16号18号19号20号21号22号24号26号27号29号32号34号他のデザインはこちらをクリックしてください#Bikerjewelry＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊#シルバーリング#スカルリング#クロスリング#ドクロ#シルバー925#ジュエリー#リング#バイカージュエリー#クロス#クロムハーツ#ジャスティンデイビス#アルテミスクラシック#ギフト#プレゼント#レディースジュエリー#ロンワンズ#アレックスストリーター#ガボール#ガボラトリー#ゴローズ#Supreme#ビルウォールレザー#トラヴィスワーカー#ロックキャンディ#ロンワンズ#ソカロ#プエルタデルソル#ゴールドキッド#ウエストライド#GLADHAND#SAAD#ネイバーフッド#WTAPS#ウルフズヘッド#テンダーロイン#RATS#CHALLENGER#アリゾナフリーダム#ファーストアローズ
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