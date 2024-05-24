『廃盤レア』Dr MONROE FC-137 ヘマタイト

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定価:¥50,600サイズ19号こちらのヘマタイトが入ったモデルは初期モデルで、現行版はオニキスです。滅多に出回らないかと思います。上幅約21mm重量約31gこちらのヘマタイトが入ったモデルは初期モデルで、現行版はオニキスです。滅多に出回らないと思われます自分の人差し指でちょうどいいくらいでした。使う機会が減ったため出品します。