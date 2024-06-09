【希少】NEW ERA ニューエラ 9FIFTY ヤンキース 海外限定モデル

◉◎即購入可能です。よろしくお願い致します。海外限定USモデル9FIFTYニューヨーク・ヤンキース100周年記念スローバックエディション・日本未発売モデル、9FIFTYのスナップバックキャップです。・2003年は松井秀喜選手が在籍した年です。外出に着用は一度もなく、コレクション用途なので購入依頼ずっと自宅保管です。ただ年数は経っているため内側の白い部分がやや色褪せているので予めご了承ください。【色】ネイビー【素材】ポリエステル100%【サイズ】57.8cm◉◎ご質問等ございましたら、お気軽にコメントお願い致します。#NEWERA#ニューエラ



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