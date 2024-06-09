シルバー925 クロス キーチェーン フローラル キーリング キーホルダー ...

ご注文から24時間以内に発送作業をさせていただきます。新品、数量限定品になります。シルバー925クロスキーチェーンフローラルフレアキーホルダーキーリングアクセサリーメンズレディースSILVER925■商品説明シルバー925のクロスモチーフキーチェーンです。未使用品ですが、本物のシルバー９２５のため、細かな傷や硫化が見られる場合がありますのでご了承ください。※こちらの商品はノーブランド品になります。クロムハーツではありません。ご注意お願いします。他のsilver925商品はこちらから↓#sunのsilver一覧■全長約11cm■チェーン幅約1.5cm■リング径約3cm■重さ約43.8g（多少前後する場合がございます）■素材シルバー925（刻印あり）■シルバー９２５とは？シルバー９２５とは92.5%の銀に7.5%の他の金属を加えたもので、K１８などのゴールド（金）やプラチナと並び高級素材の一つです。別名「スターリングシルバー」と呼ばれ、「価値のある」「本物」という意味があります。日本では「純銀」とみなされています。現在世界的な脱炭素化や多様な需要増の影響により、銀の価格は年々高騰を続けています。■発送ネコポスでの発送となります。カラー···シルバー



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