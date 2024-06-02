VINTAGE ヴィンテージ シルバー925 クロスデザインネックレス

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アメリカで買い付けたシルバーネックレスです。全体的にサビや褪色・小傷がございますが、ヴィンテージの雰囲気としてご理解ください。（画像でご確認ください）着用に支障があるダメージはございません。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。サイズ全長約50㎝素材・年代不明（シルバー925の刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします。）使いやすい2WAYネックレスです。サイズが違うチェーンが使われているなど凝ったデザインのシルバーネックレスです。この機会にいかがでしょうか⁇