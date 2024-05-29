JOHN LAWRENCE SULLIVAN Mixchain necklace

定価:26400円JOHNLAWRENCESULLIVAN×YOSHiKOCREATiONMixchainnecklaceジョンローレンスサリバンミックスチェーンネックレスYOSHiKOCREATiONとのコラボレーションアイテム。毎シーズン人気の高いYOSHiKOCREATiONとのコラボレーションシリーズから展開された本作。3種の異なる喜平チェーンをミックスしたネックレス。カラー···シルバー材質···真鍮●サイズ：ONESIZE長さ:49cm〜53cm●素材：真鍮●状態：数回着用していますので多少の汚れや傷、くすみなどがございます。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。



【残りわずか】Mix Chain Necklace



【残りわずか】Mix Chain Necklace



Mix chain necklace



JOHN LAWRENCE SULLIVAN / JLS MIX CHAIN NECKLACE | JOHN LAWRENCE ...



Mix chain necklace



Mix chain 3way necklace (large)



【残りわずか】Mix Chain Necklace



MIX CHAIN 3WAY MASK HOLDER



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ジョンローレンスサリバン ミックスチェーン - ネックレス



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MIX CHAIN NECKLACE/ネックレス/--/SLV/トップ無/メンズ



ジョンローレンスサリバン ミックスチェーン - ネックレス



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