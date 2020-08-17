本革 折り財布 高級牛革 メンズ 大容量 軽量 折り財布 二つ折り財布

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商品詳細
通常価格12000円→4800円新品未使用 送料無料素材:高級牛革色:朱色サイズ：横12縦9.5cm厚さ2cmカード入れ×6小銭入れ×1札入れ×2★手触りが柔らかいです。他にもハンドメイドのノーブランド財布(サイフ)、バック(カバン鞄)、レザー、革小物など出品していますので是非他の出品もご覧ください。よろしくお願いいたします。レディース本革 レザートーンオイルヌメ革ハンドメイド皮革かばん鞄レザークラフトfesフェスズッケロズッケロフィラートRobitaロビタgentenゲンテンカンミアルベロオールドコーチイルビゾンテダコタリンネルキナリノHERZ土屋鞄クレドランロンハーマンCI-VAチーバBREEブリーヌメ革シンプル
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