NAKAGAWA JOHN ROBERTSカレッジリング　シルバー

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商品詳細
ビンテージにご理解ある方宜しくお願い致します。擦れ、汚れあります。楕円形に変形しているので縦横サイズ計測します。内径縦約19.7mm、横約17.5mm、内周約5.8cmになります。約18号くらいだと思います。重さ8.73gです。
http://narcologia.ru/goods/cotton318561.html
http://narcologia.ru/goods/perforce272165.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis698444.html
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