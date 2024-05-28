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【新品】ブリーフィング　別注 キーケース AIR BALLISTIC NYLON
商品番号 A48995032996
商品名

【新品】ブリーフィング　別注 キーケース AIR BALLISTIC NYLON
ブランド名 ブリーフィング
特別価格 税込 1,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きまして誠に有難う御座います！BRIEFINGに別注したキーコインケース。本体素材を中空構造の高強力糸で作られた「1680D×840DAIRBALLISTICNYLON」にアップデートし、通常モデルよりもタフな見た目・性質ながらも軽量性に優れる仕様にアップデート。別途お好きなカラビナなどを組み合わせると様々な所に取り付けやすい。仕様　｜スナップボタン+ベロ式内側：フリーポケット×1Dカン×1キーリング×1背面：ファスナーポケット×1オープンポケット×1その他：上部：キーリング×1カラー···ブラック
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