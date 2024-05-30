ポールスミス セットアップスーツ ロロピアーナ 裾ダブル シルク混 M ネイビー

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#羊の古着 ←良質なブランド品をお安く提供しています。カラーネイビーサイズジャケット肩幅：41cmジャケット身幅：48cmジャケット袖丈：60cmジャケット着丈：69cmパンツウエスト：76cmパンツもも幅：26cmパンツ裾幅：17cmパンツ股上：25.5cmパンツ股下：77cm状態あまり目立ちませんがジャケット前身頃左下に小さい穴があります。他に目立つダメージは無く、比較的綺麗な状態です。全体に除菌・消臭効果が確認されているPanasonic社製の衣類スチーマーをかけています。☑︎連絡事項・値引き交渉はフォロワー様限定で対応致します 希望額をご提示ください・お取り置き(専用出品)や着画はお断りしています どの様な場合でも先に購入された方が優先です・身長/体重/サイズ感/着用感/着用回数等 上記に関するご質問にはお答えできかねます・着用可能か否かは寸法を記載しておりますので お持ちのお洋服と照らし合わせてご判断ください・商品の保管場所は非喫煙／非ペット環境です・ご購入後(入金後)48時間以内に発送致します 配送はゆうゆうメルカリ便/らくらくメルカリ便 のどちらかで行いますので予めご了承下さい・トラブル防止の為ご購入前にプロフィールをご一読下さい 決済＝記載事項に同意されたものとさせて頂きます商品について気になる事があれば気軽にご質問ください！#羊の古着 ←良質なブランド品をお安く提供しています。