Mサイズ PRADA プラダ ロゴ ウール バケットハット

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商品詳細
【ブランド】PRADAプラダ【型番】2HC2672DUF【カラー】ブラック【商品状態】新品未使用【付属品】タグ、保存袋【サイズ詳細】頭周り58cm【商品説明】海外正規販売店にて購入いたしました。ウール製バケットハットアイコニックなトライアングルロゴサイズ調整不可ウール100%イタリア製
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