kolor22AWのドッキングブルゾンです。コレクションでも使われたアイテムでかなり人気があり、ほぼ予約完売でした。サイズ1は二次市場でも見かけることが少なく貴重かと思います。直営店で購入後、1,2回ほど短時間着用しましたが、使用感は全くなく、極美品かと思います。プライスタグも保管しておりますので同封します。よろしくお願いします。表記サイズ1着丈72.5裄丈91.5身幅67.5袖丈55.5/66.5(左/右)



kolor 22AW ドッキングブルゾン サイズ1



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