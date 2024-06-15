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kolor 22AW ドッキングブルゾン サイズ1
商品番号 J18910847156
商品名

kolor 22AW ドッキングブルゾン サイズ1
ブランド名 カラー
特別価格 税込 30,099 円
在庫状況 あり

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商品詳細

kolor22AWのドッキングブルゾンです。コレクションでも使われたアイテムでかなり人気があり、ほぼ予約完売でした。サイズ1は二次市場でも見かけることが少なく貴重かと思います。直営店で購入後、1,2回ほど短時間着用しましたが、使用感は全くなく、極美品かと思います。プライスタグも保管しておりますので同封します。よろしくお願いします。表記サイズ1着丈72.5裄丈91.5身幅67.5袖丈55.5/66.5(左/右)
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