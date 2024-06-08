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Filson 手袋
商品番号 D62642194926
商品名

Filson 手袋
ブランド名 フィルソン
特別価格 税込 9,870 円
在庫状況 あり

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商品詳細

旦那のプレゼントで購入したのですが、サイズが合わなかったため出品しました。こちらは昨年アメリカワシントン州の本店で買ったもので、円安もあり、金額が高くなっています。ご了承ください。紙袋込みです。カラー···ブラウン［FILSON］https://filson.jp/#手袋#FILSON#アメリカ#ブランド
http://narcologia.ru/goods/ambassador688706.html
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