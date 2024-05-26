TETSUYA KANDA スーツ 46/テツヤカンダ ゼニア生地 2B

TETSUYAKANDASARTORIALEテツヤカンダサルトリアーレZegnaELECTA生地2Bストライプテーラードジャケット＆パンツセットアップスーツ46/ 商品詳細◆グレー系◆USED、特筆するダメージなど無くまだまだお使いいただけるお品物です(写真でご確認ください)※商品には、汚れの見落とし、一部付属の欠品などある場合がございます、写真以外で気になる点はご質問ください（あくまでも個人保管のUSED格安品としてご理解頂けるかたに）◆サイズ46ジャケット袖丈：61ｃｍ肩幅：45ｃｍ身幅：49ｃｍ着丈：71ｃｍパンツ総丈：102.5ｃｍＷ部：41ｃｍ股下：75.5ｃｍワタリ：30ｃｍ 裾幅：18.5ｃm（W4㎝）クオリティに徹底的にこだわり、飽きの来ることのないトラディショナルクロージングを提供するため創業されたブランド、TETSUYAKANDASARTORIALEテツヤカンダサルトリアーレのテーラードジャケット＆パンツのセットアップスーツ♪最高級ゼニア・エレクタ生地使用、シングル2B、袖本切羽4B、総裏、サイドベンツ(^^)本体のみ質問、値下げなどプロフ参照してからコメントくださいませ。梱包は極力コンパクトにするため、圧縮する場合がございますので、折じわ・たたみじわはご了承願います。通常は佐川急便、他レターパック、フリマ専用便など送料込み（サイズ地域によるこちらの負担が一番安い方法で発送します、ご指定不可の場合がありますのでご注意くださいませ）※購入後の挨拶や到着後のお礼連絡などは不要です。こちらからも取引に問題がない場合はご連絡いたしません。出来る限り手間をかけずにお取引できればと思いますのでご了解くださいませ(^^)ヤフメ230515



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