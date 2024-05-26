新品　michel Jurdain 二つ折財布

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商品詳細
michelJurdainの二つ折財布になります。お札入れのようですが、一応小銭入れもあります。(写真2枚目)何か気になることなどございましたら、お気軽にお問い合わせください。＊こちらは新品・未使用のため箱付きです。
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