MILKBOY BIT DOUBLE SUIT

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MILKBOYのBITダブルボタンジャケットセットアップです。人気のガンクラブチェック。ルーズなシルエットのジャケットになっています。着用は10回程度です！着丈72cm身幅60cmウエスト〜86cmパンツ丈104cmジャケット定価27,000円位パンツ定価17,000円位※自宅保存なので多少の毛玉やシワがある場合がございます。※神経質な方、店舗購入のような新品をご希望の方はご遠慮ください。✨購入希望の方はコメントお願いします✨また気になることなどもコメントお待ちしています！季節感···春、秋、冬